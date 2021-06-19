Кулеба договорился с главой МИД Молдовы провести консультации для взаимного признания ID-карт

“Ключевой темой разговора стало развитие формата “Ассоциированного трио” Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС “Восточное партнерство”, – говорится в сообщении.

Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами, отметили в пресс-службе.

Также они обсудили реализацию инфраструктурных проектов.

“Дмитрий Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут в открытый, демократический и конкурентный способ без вмешательства со стороны России”, – сообщили в МИД,

Контекст:

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. По состоянию на начало февраля 2021 года в Украине выдали более 5,6 млн ID-карт.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с тогдашним премьер-министром страны Майей Санду, которая сейчас является президентом, обсудил возможность взаимных поездок граждан двух стран по внутренним паспортам.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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