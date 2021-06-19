В Беларуси нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID-19 – Лукашенко

Медики спросили у Лукашенко, не планируется ли в Беларуси вводить обязательную вакцинацию трудовых коллективов от COVID-19, как это планируют власти РФ после резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

“Не дай бог. Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой пока нет”, – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в Беларуси “не торопятся с производством собственной вакцины”, поскольку “пока нет такой необходимости”.

“Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет”, – подчеркнул Лукашенко.

Контекст:

По данным минздрава, в республике применяются вакцины от COVID-19 “Спутник V” (российского и белорусского производства), а также китайский препарат от компании Sinopharm.

Согласно Национальному плану вакцинации населения против коронавируса на 2021–2022 годы, в Беларуси планируют привить не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом регионе. Об этом сообщается в рекомендациях минздрава по вакцинации от COVID-19.

Всего в Беларуси запланированы четыре этапа иммунизации. На первом, который уже проводится, прививки делают медикам и фармацевтам, работникам социальной сферы и сферы образования, а также взрослым, проживающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. На втором этапе уколы получат граждане, имеющие высокий риск тяжелого течения COVID-19 – в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями. На третьем этапе вакцинируют работников торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры, спортучреждений, а также госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения. На четвертом этапе прививать будут все остальные категории населения.

Вакцину против коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в Беларуси в декабре 2020 года. Беларусь была первой страной, которая выдала регистрационное удостоверение на российский препарат, а также первой принимала участие в его испытаниях.

В России заявляли о 95-процентной эффективности вакцины. Международный журнал The Lancet писал об эффективности препарата “Спутник V” на уровне 91,6%.

Вакцина от Sinopharm разработана Пекинским институтом биологических продуктов при China National Biotec Group, который объявил, что вакцина показала эффективность 79,34% (согласно промежуточным результатам клинических испытаний фазы III). В феврале Беларусь получила первые 100 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса, писало БЕЛТА.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировали более 410 тыс. случаев коронавирусной инфекции (18 июня – 711), умерли 3035 пациентов с COVID-19. Первую дозу препарата против коронавируса получило более 760,4 тыс. человек, около 464,4 тыс. – прошли полный курс вакцинации (получили две дозы), отмечает БЕЛТА.

По данным национального статистического комитета Беларуси, на 1 января 2021 года население республики составляло около 9,35 млн человек.

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