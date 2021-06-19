 

В Беларуси нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID-19 – Лукашенко

19.06.2021, 14:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики спросили у Лукашенко, не планируется ли в Беларуси вводить обязательную вакцинацию трудовых коллективов от COVID-19, как это планируют власти РФ после резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.  

“Не дай бог. Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой пока нет”, – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в Беларуси “не торопятся с производством собственной вакцины”, поскольку “пока нет такой необходимости”.

“Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет”, – подчеркнул Лукашенко.

Контекст:

По данным минздрава, в республике применяются вакцины от COVID-19 “Спутник V” (российского и белорусского производства), а также китайский препарат от компании Sinopharm.

Согласно Национальному плану вакцинации населения против коронавируса на 2021–2022 годы, в Беларуси планируют привить не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом регионе. Об этом сообщается в рекомендациях минздрава по вакцинации от COVID-19.

Всего в Беларуси запланированы четыре этапа иммунизации. На первом, который уже проводится, прививки делают медикам и фармацевтам, работникам социальной сферы и сферы образования, а также взрослым, проживающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. На втором этапе уколы получат граждане, имеющие высокий риск тяжелого течения COVID-19 – в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями. На третьем этапе вакцинируют работников торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры, спортучреждений, а также госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения. На четвертом этапе прививать будут все остальные категории населения.

Вакцину против коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в Беларуси в декабре 2020 года. Беларусь была первой страной, которая выдала регистрационное удостоверение на российский препарат, а также первой принимала участие в его испытаниях.

В России заявляли о 95-процентной эффективности вакцины. Международный журнал The Lancet писал об эффективности препарата “Спутник V” на уровне 91,6%.

Вакцина от Sinopharm разработана Пекинским институтом биологических продуктов при China National Biotec Group, который объявил, что вакцина показала эффективность 79,34% (согласно промежуточным результатам клинических испытаний фазы III). В феврале Беларусь получила первые 100 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса, писало БЕЛТА.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировали более 410 тыс. случаев коронавирусной инфекции (18 июня – 711), умерли 3035 пациентов с COVID-19. Первую дозу препарата против коронавируса получило более 760,4 тыс. человек, около 464,4 тыс. – прошли полный курс вакцинации (получили две дозы), отмечает БЕЛТА.

По данным национального статистического комитета Беларуси, на 1 января 2021 года население республики составляло около 9,35 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / Европейцы полагают, что в течение 10 лет Китай станет могущественнее США

24.04 / Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola

16.08 / Адвокат не поддержал предложение Трампа помиловать Сноудена

15.10 / Россия обвинила Украину в саботаже Минских переговоров по Донбассу

25.07 / Причины идеологические. Польша собирается выйти из Стамбульской конвенции

06.02 / В Санкт-Петербурге полиция перекрывала центр города, хотя акций протеста не было

29.05 / “Нафтогаз” призвал власти Украины не допустить снятия санкций США с “Северного потока – 2”

05.03 / Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V»

26.03 / Число жертв аномальных холодов в Техасе возросло почти в два раза

13.11 / В Харькове пытались оспорить регистрацию Кернеса мэром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика