Россиян предупредили о способах обмана в торговых сетях

По словам экспертов, красиво оформленные витрины, привлекательная реклама и музыка создают приятную атмосферу в торговом зале. Также продавцы используют аппетитные запахи, дегустации, скидки на некоторые товары и различные подборки товаров.

Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, на покупателя, среди прочего, большое влияние оказывают розыгрыши подарков, дисконтные карты, программы лояльности и так далее. Это нужно, чтобы вынудить посетителя магазина потратить большую сумму денег, чем он планировал.

Кроме того, по словам экспертов, покупателям зачастую настойчиво предлагают просроченные или непопулярные товары. Также цены, указанные в торговых залах, иногда ниже итоговых, которые озвучивают на кассе. Нередко в случаях с фасованным товаром продавцы указывают неправильный вес.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов уверен: простейший способ обмануть покупателя — дать сдачу в неполном размере. Кроме того, иногда кассиры неоднократно пробивают один и тот же товар, а также завышают цену на дешевые продукты.

Эксперты раскрыли также еще несколько способов обмана посетителей магазинов, которые используют продавцы. Например, сотрудники торгового зала взвешивают товар с ошибками, расставляют его нужном им порядке, чтобы на виду были товары, срок годности которых подходит к концу. При этом более свежие продукты продавцы зачастую прячут. Кроме того, некоторые товары, требующие заморозки, иногда покрываются излишним льдом. Таким образом продукт приобретает больший вес.