 

Предвыборный список «Единой России» возглавят Медведев, Мишустин и Мишкин

19.06.2021, 15:45, Разное
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Съезд партии «Единая Россия» утвердил федеральный список кандидатов в Государственную думу на сентябрьских выборах. В первой тройке – Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и Александр Мишкин.

Весь май и половину июня политологи гадали, кто войдёт в «федеральную тройку» партии. Составляли разные списки, которых глава партии Медведев и премьер-министр России Мишустин встречались довольно часто. А вот военный врач, полковник, Герой России Александр Мишкин оказался сюрпризом для всех.

МММ - Список «Единой России» возглавят Медведев, Мишустин и Мишкин– Только представьте, насколько появление Мишкина усиливает эту властную конструкцию! Медведев – Мишустин – Мишкин! Какая медвежья мощь! Какие новые смыслы! Как сразу играет эмблема партии с её решительным и мощным медведем! Это гениальный ход! Гениальный! Уверен, это была идея лично Путина! – заявил историк Николай Стариков.

Александру Мишкину 41 год. Он выпускник Военно-Медицинской Академии им. Кирова. По неподтверждённым данным, сейчас он проходит службу в российской военной разведке. Также он известен под фамилиями Петров и Попа. Мишкин часто бывал за границей, поэтому в новом составе Думы сможет претендовать на место в Комитете по международным делам.

То, что все фамилии первой тройки начинаются на одну букву, открыло перед политконсультантами большие возможности. Делегатам съезда показали предвыборный рекламный ролик «Единой России», где фамилии «Медведев – Мишустин – Мишкин» сначала собираются в аббревиатуру «МММ», а затем расходятся в слова «Мы Можем Многое».

Политологи сходятся во мнении, что «ЕР» сможет набрать на выборах не менее трети голосов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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