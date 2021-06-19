Для тех, кому не по душе ромашки, подсолнухи и бохо-шик: как создавать сдержанные, но модные летние аутфиты

Летние месяцы могут стать самой настоящей проблемой, когда дело касается выбора одежды, особенно если вы терпеть не можете цветочные принты. Однако в жаркую погоду можно выбрать для себя не менее интересную и стильную альтернативу таким узорам. Вот несколько отличных вариантов нарядов, с помощью которых можно создавать эффектные и стильные образы.

Леопардовые принты (главное фото)

Животные узоры всегда являются очень хорошим выбором. Это леопардовое платье просто идеально подходит для круглогодичного ношения. Чтобы выглядеть очень модно и круто, стоит надеть платье вместе с кроссовками.

Комплекты с узорами

Принты не только красиво выглядят на платьях и рубашках, но они также могут украшать джинсовую одежду, создавая идеальные и гармоничные наряды.

Можно надеть вместе с костюмом футболку с красивым узором, а в качестве обуви выбрать белые резиновые ботильоны. Это позволит создать красивый повседневный образ.

Романтические блузки

Если этой весной вы были одержимы цветочными романтическими блузками, то их также можно продолжить носить летом. В летнем гардеробе такой наряд можно сочетать вместе с велошортами.

Лучше всего выбирать для себя яркие и красочные модели. Отлично смотрятся они с босоножками на липучках в стиле Шанель. В итоге получится модный наряд.

Яркий неоновый цвет

Как и белый цвет, неоновый помогает визуально сделать кожу более красивой и загорелой. В 2021 году самой большой популярностью пользуются яркий зеленый и оранжевый оттенки. Очень красиво смотрятся топы в таком цвете.

Можно купить пару топов разных оттенков и носить их по очереди вместе со своими джинсовыми шортами. Чтобы создать эффектный образ, дополнительно нужно надеть высокие кеды.

Черное мини-платье

Нет ничего лучше черного мини-платья для вечеринок ночью и прогулок днем. Для лета лучшим вариантом будет платье с рюшами и тонкими бретельками.

Чтобы создать элегантный и расслабленный образ, нужно добавить сандалии на плоском ходу и солнцезащитные очки.

Кислотные цвета и оттенки для галстука

Принт в виде узора для галстука является одним из самых трендовых вариантов этим летом. Именно поэтому любой предмет одежды с таким узором является хорошим выбором.

Отлично смотрится он в платье-комбинации миди в сочетании с военными ботинками и простой блузкой, которая отлично сочетается с одним из цветов платья.

Атласный костюм

Костюм является отличным вариантом для офиса. Летом можно надеть модель с шортами, которая хорошо смотрится вместе с белой блузкой и лоферами. Эффектно выглядит зеленый атласный костюм.

Футболка как платье

Отлично смотрится летом длинная футболка. Ее можно сочетать с короткими лосинами и крутыми кроссовками. Чтобы создать женственный образ, можно добавить ожерелье из бусин и вязаную крючком сумку.

Костюмные жилеты

Сейчас в моде стильные и эффектные жилеты. Костюмные модели помогают отлично выглядеть, если носить их в качестве топа. Можно сочетать их с мешковатыми брюками и сандалиями на плоском ходу.

Шорты-бермуды

Отлично смотрятся и отличаются большим удобством шорты-бермуды. Можно сочетать с рубашкой цвета фуксии и красивыми зелеными сандалиями.