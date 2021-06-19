Медики назвали 5 правил мужской интимной гигиены

Интимная гигиена – тема важная и весьма необходимая для здоровья и хорошей физической формы мужчин. Международные медики назвали 5 правил соблюдения гигиенических процедур.

Основы интимной гигиены закладываются ещё в детстве, и от того, насколько усвоены базовые правила, зависит здоровье мужчин. Однако если принцип «Мыть руки после улицы» всеми усваивается, то обсуждать щепетильную тему многие семьи стесняются. По словам экспертов, одного мытья в душе недостаточно, необходимо к своему телу подойти системно. Во-первых, нужно ежедневно менять нижнее бельё, чтобы избежать скопления вирусов, грибков и бактерий в интимной зоне тела, хотя многие мужчины носят его по несколько дней подряд, а во-вторых, лучше вообще отказаться от трусов из синтетической ткани.

Медики рекомендуют, когда человек принимает душ, не забывать промывать зоны гениталий, особенно это важно после занятий спортом и сексуальной близости. Также необходимо привыкнуть к укорачиванию волос на лобковой зоне, это поможет уменьшить количество скапливающихся бактерий. После обработки интимной зоны тела, включая мытьё и тримминг, нужно её увлажнить жирным кремом, это избавит кожу от раздражения и сухости после бритья.

Вдобавок ко всему, немало внимания нужно уделить здоровой сбалансированной диете, которая поможет уменьшить уровень потоотделения и неприятного запаха. Для этого медики советуют насытить свой рацион фруктами, овощами, цитрусовыми и листьями салата. Ежедневно необходимо употреблять не менее двух литров чистой воды, пить зелёный чай, который способствует улучшению запаха интимной зоны тела.

Источник: www.medikforum.ru