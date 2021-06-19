Кордиолог Кореневич назвала допустимую дозу алкоголя

Кардиолог Анна Кореневич пояснила о максимально допустимой дозе алкоголя. По ее словам, за один прием можно выпить 50 граммов такого напитка. Частота должна составлять максимум 4-5 раза в неделю.

Прием алкоголя в целом не приносит никакой пользы для организма. Кардиолог опровергла миф о том, что употребление спиртных напитков способствует расшиению сосудов и препятствует формированию тромбов. Около 20-30 лет тому назад медики сами верили в положительное влияние самых минимальных доз алкоголя. Сейчас врачи отмечают, что спиртные напитки не обладают никаким лечебным действием.

Ряд ученых проводили исследования, которые показывали, что люди, предпочитающие сухие вина, имеют более хорошее здоровье по сравнению с теми, кто употребляли пиво и более крепкие напитки. Врач уверена, что огромное значение играет образ жизни человека в целом, а не разновидность спиртного.

Источник: rg.ru