 

Минтранс предложил авторизовывать пассажиров по сертификату о вакцинации

19.06.2021, 13:22, Новости дня
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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопрос предоставления авиапассажирам возможности покупки билетов с использованием сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг. Новое правило может быть распространено на все виды транспорта.

Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19, информирует РБК со ссылкой на письмо департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.

Данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, Минцифры сообщило Минтрансу, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.

Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательного решения пока не принято.

В Москве с 19 июня в некоторых ресторанах откроют «свободные от COVID-19 зоны» – туда будут пускать по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию посетителя. В таких зонах не будут действовать ограничения на социальную дистанцию, они смогут работать в ночное время.

На фоне роста заболеваемости в стране регионы вводят новые меры по стимулированию вакцинации. В Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов. В Ленобласти пообещали привившимся оплачиваемый выходной. Между тем, руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.



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