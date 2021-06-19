 

В Севастополе допустили обязательную вакцинацию от COVID

19.06.2021, 13:22, Новости дня
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В Севастополе введены усиленные ограничения по COVID, если ситуация не изменится, то возможна обязательная вакцинация отдельных групп, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

По его словам, на неделе в регионе провели штаб по коронавирусу, обсудили все мероприятия. Он уточнил, что обязательная вакцинация может быть введена только постановлением главного санитарного врача, поэтому на штабе договорились, что сейчас вводят усиленные дополнительные ограничения, следят за ситуацией.

«В случае если этим меры не приведут к тому, чтобы сбить ситуацию, которая сейчас резко начала ухудшаться, тогда главный санитарный врач, возможно, примет решение об обязательной вакцинации отдельных групп, которые наиболее активны в плане социальных контактов. Но, естественно, что те, кто по медицинским показаниям не может прививаться, либо не хочет, могут на этот период быть переведены на дистанционную форму с сохранением зарплаты, или в запланированные отпуска. А всех остальных – мы настоятельно рекомендуем им прививаться», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.

Ранее власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.

Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.



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