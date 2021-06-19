 

“С ней ты седеешь”, “Наиграно”. Герой “Холостяка 11” Заливако поделился романтичным фото с избранницей

19.06.2021, 13:20, Новости дня
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“1000 метров над землей, обгоревшее лицо и она рядом. Что по эмоции?” – подписал он фото.

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Публикация от Михаил Заливако (@kanyeeebear)

“С ней ты седеешь”, – написала irusi4ka_22.

“Видно, что устал и что и ошибся”, – отметила oplata_na.po4te.

“Наиграно, поцелуй холодный”, – считает ludmila_kondratyuk.

Контекст:

Премьера первого выпуска нового сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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