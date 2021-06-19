“С ней ты седеешь”, “Наиграно”. Герой “Холостяка 11” Заливако поделился романтичным фото с избранницей
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“1000 метров над землей, обгоревшее лицо и она рядом. Что по эмоции?” – подписал он фото.
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“С ней ты седеешь”, – написала irusi4ka_22.
“Видно, что устал и что и ошибся”, – отметила oplata_na.po4te.
“Наиграно, поцелуй холодный”, – считает ludmila_kondratyuk.
Контекст:
Премьера первого выпуска нового сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.
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