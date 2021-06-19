Число госпитализированных с отравлением в Харькове возросло до 78 человек – мэрия
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В мэрии уточнили, что пострадавшие употребляли еду в ресторанах “Якитория” и “Мафия”.
Отравившимся поставили диагноз “энтероколит”.
Утром 19 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали о 67 госпитализированных.
Контекст:
17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек.
По данным заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. Она предположила, что отравление могло произойти из-за некачественных продуктов, возможно, из-за сырой рыбы. Горбунова-Рубан заявляла, что правоохранители открыли уголовное производство.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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