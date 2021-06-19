Число госпитализированных с отравлением в Харькове возросло до 78 человек – мэрия

В мэрии уточнили, что пострадавшие употребляли еду в ресторанах “Якитория” и “Мафия”.

Отравившимся поставили диагноз “энтероколит”.

Утром 19 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали о 67 госпитализированных.

Контекст:

17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек.

По данным заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. Она предположила, что отравление могло произойти из-за некачественных продуктов, возможно, из-за сырой рыбы. Горбунова-Рубан заявляла, что правоохранители открыли уголовное производство.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—