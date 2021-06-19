 

Число госпитализированных с отравлением в Харькове возросло до 78 человек – мэрия

19.06.2021, 13:20, Новости дня
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В мэрии уточнили, что пострадавшие употребляли еду в ресторанах “Якитория” и “Мафия”.

Отравившимся поставили диагноз “энтероколит”. 

Утром 19 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали о 67 госпитализированных.

Контекст:

17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек.

По данным заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. Она предположила, что отравление могло произойти из-за некачественных продуктов, возможно, из-за сырой рыбы. Горбунова-Рубан заявляла, что правоохранители открыли уголовное производство.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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