 

Джамала поделилась семейными фото к первому дню рождению младшего сына

19.06.2021, 13:20, Новости дня
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“Я не знаю, как мы без тебя жили. Любим”, – подписала снимок Джамала.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

“Замечательная семья”, – отметила ro.sus.

“Какие же вы замечательные! Будьте всегда друг в друга!” – отметила irinanazarova007.

Контекст:

Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018 года рождения) и Селима-Гирая (2020). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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