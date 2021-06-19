Джамала поделилась семейными фото к первому дню рождению младшего сына

“Я не знаю, как мы без тебя жили. Любим”, – подписала снимок Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

“Замечательная семья”, – отметила ro.sus.

“Какие же вы замечательные! Будьте всегда друг в друга!” – отметила irinanazarova007.

Контекст:

Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018 года рождения) и Селима-Гирая (2020).

—