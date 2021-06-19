Джамала поделилась семейными фото к первому дню рождению младшего сына
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“Я не знаю, как мы без тебя жили. Любим”, – подписала снимок Джамала.
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“Замечательная семья”, – отметила ro.sus.
“Какие же вы замечательные! Будьте всегда друг в друга!” – отметила irinanazarova007.
Контекст:
Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018 года рождения) и Селима-Гирая (2020).
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