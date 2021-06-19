Писатель Слава Сэ умер от COVID-19

Как отмечает телеканал, 3 июня писатель попал в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19.

https://www.facebook.com/ltv7rus/posts/2304973846306225

В группе писателя в соцсети “ВКонтакте” сообщали, что Солдатенко находился в реанимации из-за тяжелой формы COVID-19.

Контекст:

Солдатенко родился в 1969 году в Латвии. Он окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге, некоторое время работал сантехником. Писательскую карьеру начал с заметок в LiveJournal, где публиковал свои материалы под псевдонимом Слава Сэ.

Известность писателю принесли книги “Сантехник, его кот, жена и другие подробности”, “Сантехник с пылу и с жаром” и “Полный сантехник”. Кроме того, он был соавтором сценария к фильму “Джентльмены, удачи!” 2012 года.

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