В норвежской компании Scatec Solar заявили, что цена ее акций упала на 10% из-за кризиса в “зеленой” энергетике Украины

“Наша компания потеряла около 10% стоимости акций после новостей [о долгах и регуляторных изменениях] именно об Украине. Я думаю, это только начало. Мы особенно в медиа не выходили по поводу уменьшения выплат, просто биржа увидела оценки [аналитиков]”, – заявила Свидерская.

По ее словам, инициатива о введении акцизного сбора и накопленные долги являются нарушением гарантий государства перед инвесторами.

Свидерская напомнила, что компания участвовала в медиации при посредничестве секретариата Энергетического сообщества, результатом чего стало подписание меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в июне 2020 года. По ее словам, проблемы украинского рынка электроэнергии в течение длительного периода не решаются и действуют искусственные ограничения, которые вредят работе энергетической отрасли.

“Всем нам нужен нормальный рынок. Рынка сейчас нет. Его на бумаге запустили 1 июля 2019 года, но по факту он не работает. У нас до сих пор есть прайс-кепи, у нас еще есть кросс-субсидирования”, – добавила она.

Контекст:

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную “зеленую” электроэнергию начиная с августа 2020 года.

В то же время власти хотят ввести акцизный налог на продажу “зеленой” электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются, писала 22 марта “Экономическая правда”.

На начало мая уровень расчетов перед инвесторами в ВИЭ в Украине составляет 22%, из 22,4 млрд грн прошлогоднего долга государство заплатило только 5 млрд грн, сообщил “Главком”.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов. Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей Договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

Такие же иски могут подать еще до 10 инвесторов, отметил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

2 июня Кабинет Министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии, сообщает “Обозреватель”.

“По информации НБУ, на фоне кризиса в “зеленой” энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года”, – пишет издание.

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