Мнение: Нулевой шанс

Еще один террорист-надомник, сеющий вокруг себя страх, ужас и панику. И лгущий напропалую:

Если человек заразился коронавирусом, но не проходил вакцинацию, шанс умереть от COVID-19 составляет 1 к 30. Об этом в разговоре с URA.RU заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше. Надо людям в голову вкладывать: если вы не привиты и заболели коронавирусом, то у вас шанс умереть 1 к 30», — объяснил URA.RU Болибок.

Также иммунолог оценил шансы людей избежать смерти от коронавируса после вакцинации. «Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из 100 привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет. У них не будет тяжелого течения COVID, которое приведет к смерти. То есть, если вы привились, у вас шанс умереть от COVID — ноль», — уточнил Болибок.

На днях умела сестра одного федерального министра. Сестра и сама не простая — депутат аж целой Государственной думы. С соответствующим и, понятно, недоступным большинству глубинного народа медицинским обслуживанием. Вакцинированная. Но — умерла. То есть, попала в нулевой шанс по словам иммунолога.

Похоже, что после «эпидемии» профессия «медик» будет достаточно дискредитирована, а специальности вирусолога, иммунолога, эпидемиолога или санитарного врача вообще будут приравнены к террористическим. Не навсегда, конечно, но пока в этих профессиях будут люди, с удовольствием терроризирующие народ, отношение к ним будет не самое доброжелательное.

Власть в своем раже заставить любой ценой действует крайне примитивно и грубо. Эти люди, будучи интеллектуально крайне убогими, полагают, что весь народ такой же глупый, тупой и необразованный. Тем более, что они приложили к этому титанические усилия.

А раз так — то как в рекламе известной зубной пасты, полагают, что достаточно нацепить белый халат на актера, и все тут же проникнутся доверием к рекламируемому продукту и побегут мазать зубной пастой зубы, яйца и прочие органы, нуждающиеся в армировании.

Так и сейчас — выпускают людей, козыряющих званиями и дипломами, вместо того, чтобы попытаться апеллировать не к животным чувствам и инстинктам вроде страха (или наоборот — алчности, когда разыгрывают квартиры-машины за укол), а к разуму. Но так как они сами разумом не обладают, то полагают и всех остальных такими же.

Поэтому три четверти населения, у которых разум все-таки присутствует, крайне осторожно относятся к этой рекламной кампании, вполне справедливо полагая, что хороший товар продает себя сам, а вот говно как ни рекламируй — оно говном останется.

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