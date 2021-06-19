Мнение: Почему школы и вузы так плохо работают

Перечислите 5 человек, с которыми вы общаетесь чаще всего. Осознайте, что в процессе общения вы постепенно становитесь похожим на каждого из них. Много времени проводите с физиками — скоро начнёте отращивать бороду, носить свитер и играть на гитаре. В вашем круге велосипедисты — того и гляди, сами подсядете на велосипед.

По этой причине, кстати, чтение книг и блогов так полезно. Книги позволяют вам общаться лицом к лицу с лучшими умами человечества, даже иногда мёртвыми. Чтение хороших блогов делает блогера вашим виртуальным знакомым. Если вы читаете блог долго, вы постепенно перенимаете у блогера некоторые черты характера, причём, именно те черты, которые блогер считает возможным демонстрировать на публике.

В Екатеринбурге на днях разразился скандал — выпускнику техникума снизили один балл за диплом, так как в ухо студента была вставлена серёжка, а его волосы были выкрашены в зеленовато-синий цвет:

https://amarok-man.livejournal.com/6112086.html

https://360tv.ru/news/obschestvo/za-menja-vse-reshil-internet/

Понятно, что педагогов накажут, отобранный балл вернут обратно:

https://rg.ru/2021/06/16/reg-urfo/na-urale-proveriat-zanizhennuiu-ocenku-studenta-iz-za-cveta-volos.html

Исполняющий обязанности директора уже вызван в министерство. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минобра.

Результаты работы молодого человека могут пересмотреть, так как на аттестационных мероприятиях преподаватели должны оценивать только знания студентов.

Наивные души полагают, будто обучение — это когда учитель черпает ковшиком знания из учебника и переливает их в голову ребёнка. На самом деле, это только одна десятая от учебного процесса. Остальные 90% — взаимное влияние учителей и детей. Дети постепенно становятся похожими на учителей, а учителя — на своих учеников.

Сейчас школьники и студенты выходят из школ, перенимая у педагогов те привычки и ту деловую этику, которую мы наблюдаем на видео: формализм, несправедливость, высокомерие, презрение к реальной работе. Когда «подготовленный» таким образом человек приходит на взрослый рынок труда, он неизбежно сталкивается с серьёзным разочарованием. Если только речь не идёт о специфических вакансиях, — таких как актёр или продавец, например, — работодателю внешний вид сотрудника безразличен. Работодатель готов платить за аккуратный сварочный шов, а не за аккуратного сварщика. Если сам сварщик хочет модно стричься и нарядно одеваться — это его личное дело. Доплачивать за это никто не будет.

Ситуацию в школах и вузах можно было бы серьёзно улучшить, если бы ученикам дали возможность побольше общаться с реальными профессионалами своего дела: с фрезеровщиками высокого разряда, удачливыми предпринимателями, высокооплачиваемыми программистами и так далее, вплоть до начальников отделов закупок. Понятно, что по своей специальности эти приглашённые профессионалы навряд ли расскажут что-то важное — это не так-то просто. Однако присутствие таких профессионалов позволит школьникам и студентам скорректировать внутреннюю шкалу — взять пример с людей, которые работают за пределами «дружных школьных коллективов», пользуются уважением коллег и зарабатывают хорошие деньги.