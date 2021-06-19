Улучшает обменные процессы и ускоряет рост: как продлить жизнь комнатных растений с помощью льда

Любители цветов всегда рады новым сортам в своей коллекции. К тому же кому позволяют ресурсы, могут покупать новые растения хоть каждый месяц. Но иногда так случается, что магазинные цветы начинают увядать или погибать по непонятной причине. Это может быть связано со сменой условий или даже скрытой болезнью, которая перешла в активную стадию при стрессе.

Но растениеводы придумали спасать любимцев при помощи льда. И как это происходит вы узнаете в этой статье.

Используйте лед в качестве полива

В этом способе нет ничего сложного. Наморозьте некоторое количество льда и положите кубики прямо в цветочный горшок. Льду свойственно медленно таять и благодаря этому свойству вода будет постепенно проникать в почву и напитывать корневую систему.

Полив при помощи льда очень удобен тем, что невозможно перелить растение, как это бывает при использовании бутылки или лейки.

А также талая вода оказывает положительное влияние на растения. Они начинают быстрее расти, улучшаются обменные процессы и растения начинают вырабатывать энергию. Это связано с тем, что в талой воде содержится меньшее количество вредных соединений, которые закисляют почву.

Подготавливаем лед

Но и здесь все не так просто. Чтобы не навредить растениям, необходимо правильно заготовить лед. Во время первой заморозки необходимо снять верхний слой воды. Ведь именно в нем содержится больше всего солей.

Но стоит помнить, что далеко не все растения любят холодную воду. Следите, чтобы температура жидкости была хотя бы два градуса тепла.

Для заморозки подойдет и водопроводная вода, но прежде чем поместить ее в морозилку ее необходимо отстоять в течение одних суток, чтобы хлор и известь осели на дно.

К тому же во время заморозки воды все болезнетворные бактерии, которые представляют опасность для растений погибают или перестают нести для цветов опасность.

Правильно используем лед

Очень важно правильно использовать замороженную воду. Весной и летом лучше выкладывать вечером, чтобы растение успело напитаться, а влага не смогла быстро испариться.

Осенью и зимой лед выкладывают утром, таким образом можно избежать переливов и застоя воды.

Полив через лед подходит для подвесных цветов. А также для зелени и орхидей, которые чувствительны к переизбытку жидкости.

Используйте мороженую воду для подкормки

Чтобы доставить питательные вещества к корневой системе более мягким образом, смешайте удобрение с водой и заморозьте. Использовать такую подкормку необходимо один раз в неделю. Таким образом, комнатные растения будут здоровые и красивые.

Чтобы подкормить цветок с применением льда, достаточно просто смешать необходимое удобрение с водой, растворить его и заморозить.

Чтобы комнатный цветок рос здоровым и красивым, достаточно вносить подобные удобрения один раз в неделю.

Как использовать талую воду для орхидей

Уход за орхидеей несколько отличается от других цветов. Растение нежное, но живучее. Однако при нарушении полива и избытка влаги корневая система начинает гнить и отмирать. К тому же цветок зависим от температурного режима. Чем ниже температура, тем меньше влаги нужно. Соответственно, при ярком солнечном свете пополнять запас влаги необходимо постоянно.

Полив производится в момент пересыхания субстрата. Используют лед для цветка в утреннее время суток. Это предотвратит гниение корней. Но так как орхидея произрастает в странах с высокой влажностью, значит, необходимо создать подходящие условия. На ежедневной основе цветок обрабатывают из пульверизатора.

Способ прекрасно подходит для тех, кто только занялся разведением орхидей и боится залить цветы водой. Влага поступает в горшки дозированно и не перенасыщает субстрат.

Многие орхаманы используя лед для полива, отмечают, что после применения замороженной воды растения повторно выпускают цветонос и переходят в стадию цветения.

Но все же мнения специалистов разделились. Одни эксперты считают, что от такого способа больше вреда, чем пользы. Ведь многие растения не переносят полива холодной водой и начинают болеть из-за неаккуратного ухода. А вот некоторые садоводы отмечают, что лед помогает восстановить растение или улучшить его состояние, применив шоковую терапию.

Но в итоге решение принимать только хозяину растений. Ведь ответственность лежит только на его плечах.