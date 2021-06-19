Не родила – не женщина: почему в России осуждают бездетных (6 причин)

Ольга признается, что никогда не хотела иметь детей. У нее трое племянников, она может с ними посидеть, когда нужно, но особенного удовольствия от общения с малышами не испытывает. Ольга думала, что с возрастом у нее проснутся материнские чувства, но этого не случилось ни в 20, ни в 25, ни в 30 лет. Разменяв четвертый десяток, женщина забила тревогу. Ее раздирают внутренние противоречия. С одной стороны, давит общество, мама требует внуков, но с другой стороны Ольга не хочется поступать эгоистично и рожать ребенка, которого она не сможет (как она полагает) полюбить.

Нормально ли это, что женщина не хочет иметь детей? Ведь таких историй, как в случае с Ольгой, становится с каждым годом все больше. Изучаем мнение психологов по этому вопросу.

Негатив к бездетным

Чайлдфри — это направление, которое набирает стремительные обороты на Западе. До нашей страны подобная тенденция доходит, но не так быстро. Все равно в России общество достаточно консервативное. Женщина с ребенком — это всегда умиление. А вот бездетная женщина часто ловит на себе осуждающие взгляды и слышит фразу о «тикающих часиках».

Вот основные причины негативного отношения к тем, кто не обзавелся собственными детьми:

Зависть. У женщин, которые рано обзавелись детьми, молодость прошла мимо: точнее, прошла в пеленках и распашонках. Поэтому женщина без наследников, которая живет в свое удовольствие, вызывает откровенную зависть. Нелюбовь к детям. Некоторые женщины не любят своих родных детей, но никогда в этом не признаются. Они делают вид «я же мать», но на самом деле хотели оказаться на месте тех, у кого нет детей, поскольку материнский инстинкт в них так и не проснулся.Ограниченность мышления. Женщины невысокого уровня интеллекта живут по принципу «чтобы было, как у всех», поэтому выходят замуж абы за кого и рожают «для галочки». И когда они встречают женщину, которая не стремится жить «как все», то это вызывает недоумение и непонимание. Чайлдфри. Некоторые последователи данного направления откровенно выражают свою неприязнь к детям. Конечно, это не может не встречать осуждения и сопротивления со стороны тех, у кого есть дети и кто их любит.Консервативные взгляды. В советском обществе не было понятия чайлдфри, там существовали другие правила. Много людей, особенно старшего поколения, никогда не смогут в силу своего мышления понять тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода.

Причины

Почему некоторые женщины отказываются обзаводиться потомством? На это есть несколько основных причин:

нестабильное или неблагоприятное материальное положение;отсутствие материнского инстинкта из-за токсичных родительских установок (например, «принесешь в подоле — выгоню из дома»);неуверенность в партнере;желание развивать карьеру;нежелание брать на себя ответственность;страхи и фобии (рожать больно, воспитывать детей — это тяжело и т. д.).

Действия матери

Маме нужно осознать, что она мало как может повлиять на ситуацию. Хуже всего — это напоминать дочери о ее биологических часах, осуждать. Тогда будет встречная негативная реакция. Если дочь молода, то пусть насладится свободой, а уже потом осознанно подойдет к воспитанию детей. Если она карьеристка, то это тоже ее выбор. Если же речь идет о страхе перед родами, то тут мама может вмешаться, приведя в пример истории из жизни, когда роды проходили легко и безболезненно. Акцент следует делать на том, что сейчас медицина на высоком уровне, поэтому нечего бояться.

Что делать мужу

У мужа женщины, которая не хочет рожать, есть три пути выхода из ситуации:

Не давить на жену, принять ее выбор, жить дальше, сохранив семью. Попытаться переубедить ее в необходимости или собственном желании обзавестись потомством. Откровенно поговорить и выяснить, почему она не хочет детей и как можно достичь компромисса.Разорвать отношения.

Если взгляды категорически расходятся, тогда третий пункт наиболее приемлем.