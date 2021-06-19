Мнение: Боевой Московский Движ

А я, между прочим, еще в 2019 году писал про этот ваш “Безусловный Базовый Доход” – применительно к выборам в Мосгордуму. Тогда, помнится, всех арестовали, меня никто не услышал… Что ж, “хорошее повтори и еще раз повтори”.

“БМД идет на Думу

Одна из главных проблем нашей оппозиции на выборах в Мосгордуму — даже не та, что ее без устали гнобят и до выборов, скорее всего, не допустят. Это бы еще полбеды; еще худшая причина та, что у нее, как обычно, катастрофически нет идей. Или даже так — Идей, с большой буквы. Таких, чтобы могли людей воодушевить и поднять — на борьбу или хотя бы с дивана.

Почитаешь программы, хоть власти, хоть оппозиции — всё серость и тоска. Велодорожки шире или уже, электронную запись в поликлиниках сейчас или потом, менять плитку реже или чаще… Разве этим можно зажечь избирателя? Потому и явка в Москве на выборах традиционно никакая — что, безусловно, на руку власти.

Как ни смешно, но оппозиции не хватает… радикальности. Очень уж она у нас умеренная и аккуратная. Подраться с ментами иногда еще может, а предложить что-нибудь крутое — никогда. Слава богу, я отыскал некую «региональную партию БМД». Вот уж те действительно жгут напалмом! Ниже — текст их предвыборного воззвания.

«Дорогие москвичи!

Как бы вы посмотрели на то, если бы каждый из вас имел бы право по итогам года на выплату из бюджета Москвы денежной суммы, эквивалентной 3000 (трем тысячам) долларов США? Имеется в виду — именно КАЖДЫЙ житель, от мала до велика? Основание — лишь прописка (постоянная регистрация) в городе Москве.

Таким образом, традиционная московская семья — мама, папа и ребенок — имели бы в год выплату в размере 9000 долл. США. Напомню — на сегодня это эквивалент примерно 600 тысяч рублей. Это БОЛЬШЕ, чем сумма так называемого «материнского капитала». С той разницей, что материнский капитал выплачивают один раз в жизни и только на второго ребенка, а нашу «московскую выплату» получали бы все семьи ежегодно и независимо от рождения! Даже наоборот: если в семье прибавление, и детей стало двое — сумма автоматически увеличивается еще на 3 тыс. долларов, и, таким образом, семья получает уже 12 тысяч долларов!

Не хотите раз в год? Пожалуйста, можно рассмотреть вариант с выплатами помесячно. 3000 долларов в год — это 250 в месяц. В пересчете — примерно 15 тысяч рублей. По московским меркам — сумма небольшая, хотя, если брать провинцию, 15 тысяч там считается вполне нормальной зарплатой… Однако мы в Москве будем получать эту сумму уже «просто так»! Да и считать «на одного» на самом деле неверно. Возьмем, как раньше, опять типичную семью — папа-мама и ребенок. В этом случае «семейная выплата» уже выходит в размере 45 тысяч рублей. Заметим, что для российской провинции семейный доход в 45 тысяч рублей в месяц — это уже «очень хорошо», такая семья там считается преуспевающей. Конечно, для Москвы это вовсе не предел мечтаний, но сейчас, после непрерывного кризиса и существенного снижения уровня жизни второй половины «десятых» – сумма уже существенная, не так ли? Ее может хватить, к примеру, чтобы закрывать взнос по ипотеке. Ура! Сколько молодых семей вздохнут с облегчением, получив такую «прибавку»! Сколько «ипотечников» перестанут высчитывать каждую копейку! Разве это не счастье?!

Впрочем, вы наверняка сомневаетесь. Вы скажете, что это всё фантастика, что так не бывает и быть не может. Позвольте привести вам некоторые цифры, чтобы развеять ваше заблуждение. Всё, о чем сказано выше — ВОЗМОЖНО!

Для начала — знаете ли вы размер московского бюджета? Нашего, столичного, который Москва собирает и тратит сама? Наверняка нет. Так вот — он составляет… более 2,7 ТРИЛЛИОНА рублей! Цифра астрономическая. Проверьте по сайтам московской мэрии — все точно. Поскольку многие из вас даже плохо себе представляют, что такое «триллион», мы слегка подсократим эту невероятную цифру — переведем ее в доллары. Просто для удобства. Получается примерно 42 миллиарда долларов. Цифра тоже огромная (например, в золотовалютных резервах немаленького государства Украина нет и половины этой суммы) — но главное, что нам с вами надо понимать — вся она НАША. Это — наши деньги, деньги москвичей.

И это еще не всё. В Москве вся власть перекошена в сторону мэрии и мэра. Значит, наверняка у мэра есть еще своя «заначка» – неучтенные доходы бюджета, которые он тратит по своему усмотрению, даже не затрудняясь вписывать их в расходные статьи. Обычно это 5-10% расходной части; мы возьмем по минимуму — и добавим этих скрытых доходов всего на 3 млрд. Почему? Да потому что это — НАШИ деньги!

А теперь давайте сравним расходы московского годового бюджета с расходами какого-нибудь другого российского города. К примеру, Пензы. Почему нет? Достаточно типовой город, жителей более полумиллиона, областной центр. Каков у него бюджет? На 2019 год — 14,7 млрд. рублей. Пересчитаем в доллары — примерно 230 млн. долл.

Напрямую сравнивать с Москвой, конечно, некорректно. Поэтому давайте пересчитаем в расчете на одного жителя.

Москва: 45 млрд. долл. / 10 млн. жителей = 4500 долл. на одного жителя в год.

Пенза: 230 млн. долл. / 0,5 млн. жителей = 460 долл. на одного жителя в год.

Как видим, разница — практически в 10 (!) раз.

Нам скажут, что сравнение все еще некорректно — ведь какую-то часть городских расходов в Пензе финансирует область. Хорошо; давайте даже допустим, что область своими вливаниями бюджет города Пензы удваивает (хотя это, конечно, не так) — все равно; даже в этом случае разница между бюджетами Москвы и Пензы будет В 5 РАЗ!

Пенза — типовой город; а в России есть, уверяем вас, масса городов, у которых разница с Москвой по бюджетной обеспеченности на одного жителя будет 10-кратной даже с учетом дотаций из области!

Наши предложения

Так что же мы предлагаем для вас, дорогие москвичи?

Наше решение — простое и элегантное. Смотрите — вот у нас есть бюджет нашего города — Москвы (вместе с мэрскими заначками). Что мы делаем? Мы берем эти деньги — 45 млрд. долларов в год — и… урезаем всё в 3 раза. Было 45 млрд. – остается, стало быть, 15. Заметим, что даже после такого урезания бюджет Москвы остается больше бюджета Пензы (в расчете на 1 жителя) почти в 2 раза!

Экономия составляет, таким образом, 30 млрд. долл. Вы догадались, куда мы предлагаем ее направить? Конечно же, ДА! Мы предлагаем направить ее для вас — на прямые выплаты! В Москве сейчас, условно, 10 млн. постоянных жителей — значит, на каждого приходится… те самые 3 тысячи долларов! И дальше — смотри расчеты, приведенные в самом начале нашего Обращения.

Конечно, чиновники и всякие «урбанисты» поднимут шум — мол, низзя!! Город не может жить на «всего» 15 млрд. долларов, это «очень мало»! Нам не хватит на велодорожки! Нам не хватит на перекладывание плитки! Нам не хватит на строительство еще 10 циклопических развязок, от которых в городе пробок станет не меньше, а больше!

Смейтесь им в лицо, дорогие москвичи! У нас есть с вами неперебиваемый аргумент:

«А КАК ЖЕ ПЕНЗА?» Как выживает Пенза, имея денег в 10 раз меньше сейчас? Как выживает Пенза, имея в бюджете денег в 1,7 раза меньше на 1 жителя, чем имела бы Москва при бюджете в 15 млрд. долл.?!

Ведь в Пензе (в Воронеже, в Самаре, в Саранске, в Иркутске и т. д.) люди живут как-то на ГОРАЗДО меньшие деньги? Да, там, может, нет велодорожек, да и улицы покрывают асфальтом, а не плиткой, и меняют покрытие не 3 раза в год, а 1 раз в 10 лет; но на то и выборы.

На то и выборы, москвичи! Давайте решим, что для нас ценнее: урбанизм, велодорожки и Похорошелла при Собянине — или жесткое урезание аппетитов мэрии, прекращение воровства, перенятие пензенского опыта — и дополнительные 3 тысячи долларов каждому каждый год, как с куста? 9 тысяч долларов на семью — или продолжим раскармливать московскую мафию, присосавшуюся к мэрии и сосущую оттуда НАШИ миллиарды?!

Всё это — можно решить! Московский бюджет принимает не Собянин. Его принимает Московская Городская Дума. Выборы московской Думы нового созыва — в сентябре. В наших силах снести эту мафию, отобрав у нее главное — деньги! Причем деньги эти мы вернем по самому правильному адресу — себе.

Думайте, москвичи! Ваш БМД (Движение «Базовый Московский Доход»)

Уфф! Вот так прокламация. Чума! Я, правда, слышал и другой вариант расшифровки — что-то типа «Боевой Московский Движ». Не знаю, что правда (2019).

Увы! Как поется в другой песне, “Никто не услышит!”