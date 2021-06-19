 

Врач Зухра Павлова рассказала об опасных последствиях сна на мокрых простынях

19.06.2021, 12:26, Разное
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Врач Зухра Павлова пояснила о правилах здорового сна. Как оказалось, ночь на мокрых простынях может привести к опасным последствиям.
Ночной отдых имеет большое значение для каждого человека, помогая восстанавливать силы. Однако для этого необходимо соблюдать некоторые условия, так как в ряде случаев при неправильной организации места для сна можно навредить организму. По мнению врача-эндокринолога Зухра Павлова, категорически нельзя спать на мокрых поверхностях. Влажные простыни способны спровоцировать серьезные заболевания органов и систем.

В первую очередь, существует опасность пагубного воздействия на почки. Это объясняется тем, что из влажной ткани испаряется вода, которая может переохладить организм.

Для того, чтобы избежать опасности заболеть, доктор Павлова советует спасаться от зноя более здоровыми способами. Так, можно вместо увлажнения постели охлаждать части тела. Однако нельзя при этом применять лёд или жидкости из холодильника. Лучше всего использовать влажные носовые платки или бутылки с прохладной, но не холодной водой.

Источник: www.kp.ru



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