Иммунолог Болибок оценил шансы непривитых умереть от коронавируса

Врач Владимир Болибок в ходе общения с журналистами примерно оценил шансы непривитых людей умереть от коронавируса. По его словам, он составляет 1:30.

Сейчас наблюдается высокая передача штамма SARS-CoV-2. Показатели заболеваемости COVID-19 являются очень высокими по сравнению с ОРВИ и гриппом. Люди должны понимать, что у них есть шанс 1:30 умереть от коронавируса, если они не сделали прививку.

Врач также оценил шансы человека избежать летального исхода при условии согласия на прививку. Из 100 тех, кто вакцинировался, при контакте с инфицированным могут подхватить вирус только три человека, причем из них никто не умрет, а болезнь не будет протекать в тяжелой форме.

На сегодняшний день вакцины, которые существуют в мире, способны защитить человека даже от индийского штамма. Эффективность всех препаратов составляет более 90%. Это значит, что 90 из 100 привитых людей не заболеют. Против варианта, который появился в Индии и активно распорстраняется в других странах, эффективность снижается до 70%. Отмечается, что оставшиеся 30% заболеть могут, но инфекция станет протекать в легкой форме.

Источник: ura.news