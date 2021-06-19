Число пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 14 человек

Число пострадавших при ДТП с опрокидыванием автобуса в Славянском районе Краснодарского края увеличилось с семи до 14 человек, среди них – трое несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП пострадали 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 г. р.», – передает ТАСС сообщение МВД.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, тяжелых пострадавших в ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом на Кубани нет.

«Утром в Славянском районе произошла авария, из-за которой рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Хорошо, что обошлось без серьезных травм, тяжелых пострадавших нет. Медики оказали необходимую помощь на месте, в районную больницу обратились 14 человек, из них трое детей», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился еще раз к водителям с просьбой быть аккуратнее за рулем на дорогах.

Ранее сообщалось, что в результате столкновение двух легковых автомобилей и автобуса в Славянском районе Краснодарского края пострадали семь человек.