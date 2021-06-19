 

Число пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 14 человек

19.06.2021, 12:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число пострадавших при ДТП с опрокидыванием автобуса в Славянском районе Краснодарского края увеличилось с семи до 14 человек, среди них – трое несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП пострадали 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 г. р.», – передает ТАСС сообщение МВД.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, тяжелых пострадавших в ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом на Кубани нет.

«Утром в Славянском районе произошла авария, из-за которой рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Хорошо, что обошлось без серьезных травм, тяжелых пострадавших нет. Медики оказали необходимую помощь на месте, в районную больницу обратились 14 человек, из них трое детей», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился еще раз к водителям с просьбой быть аккуратнее за рулем на дорогах.

Ранее сообщалось, что в результате столкновение двух легковых автомобилей и автобуса в Славянском районе Краснодарского края пострадали семь человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Гривна продолжила дорожать относительно евро

02.07 / Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

29.09 / Путин обратился к россиянам, которым надоели маски и социальная дистанция

02.03 / В Великобритании оштрафовали женщин, решивших покрасить волосы на парковке в карантин

04.02 / ОПЗЖ приняла резолюцию о начале импичмента Зеленскому

07.09 / “Пародия на правосудие”. Эксперт ООН прокомментировала приговор по делу Хашогги

08.11 / Катастрофа самолета МАУ. В МИД Украины заявили, что дальнейшие переговоры зависят от Тегерана

31.08 / Немецкие компании выводят капиталы из России в страхе перед коронавирусом

04.11 / Достигнув скорости света, мы оказались бы в темноте

17.03 / CNN – сдерживание России и наращивание ядерного арсенала — Великобритания расставила приоритеты внешней политики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика