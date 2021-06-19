Число погибших в результате крушения самолета в России возросло до девяти человек

Он сказал, что погибли два члена экипажа и семь парашютистов.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса агентству сообщили, что медики оказывают помощь 15 пострадавшим, 11 из которых получили легкие травмы.

Контекст:

19 июня на аэродроме Танай в Кемеровской области России произошло крушение самолета Л-410. Ранее сообщалось, что на борту были 17 спортсменов-парашютистов и два члена экипажа. Было известно о четырех погибших.

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России, которому принадлежит самолет, сообщили, что причиной крушения самолета была техническая неисправность. “Интерфакс” со ссылкой на источник сообщил, что самолет упал с высоты примерно 100 метров из-за отказа правого двигателя.

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