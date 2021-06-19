Порошенко заявил, что Крымскую платформу начали в 2016 году. Представитель президента в АРК призвал “быть честным с самим собой”

“Одна из первых задач – обеспечить как можно большее присутствие иностранных государств во время проведения Крымской платформы. Мы начали эту инициативу в 2016 году”, – отметил Порошенко.

По его словам, еще в 2014 году была проголосована “Резолюция 100” Генеральной Ассамблеи ООН, “когда 100 стран мира, несмотря на безумное противодействие России, решительно осудили незаконную аннексию Крыма, агрессию РФ против Украины”.

“И потом мы ежегодно проводили соответствующие мероприятия и принятия соответствующих решений, включая Генассамблеей и Советом Безопасности ООН в Нью-Йорке”, – подчеркнул Порошенко.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/489889838932777/

В представительстве президента Украины в АР Крым, комментируя заявления нардепа, заявили, что “очень важно говорить правду” и “быть честным с самим собой”.

“Очень важно отвечать за свою работу, за то, что ты делаешь сам, а не приписывать себе то, к чему ты не имеешь отношения”, – написал в Facebook постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич.

По его словам, до основания Крымской платформы на международных площадках работа по Крыму велась в рамках отдельных международных организаций, парламентских ассамблей, судебных органов и касалась отдельных проблемных вопросов, но единой координационной площадки для обсуждения деоккупации и реинтеграции полуострова не было.

“Президент Украины Владимир Зеленский ввел Крымскую платформу в нормативно-правовую систему Украины, подписав указ 78/2021 от 26.02.2021 года, которым, среди прочего, создал оргкомитет учредительного саммита Крымской платформы… Этим же указом дал поручение правительству разработать Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022–2032 годы… и ввел лидеров крымскотатарского народа в состав оргкомитета”, – напомнил Кориневич.

Он добавил, что Зеленский также утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и внес в парламент как неотложный законопроект “О коренных народах Украины”.

https://www.facebook.com/anton.korynevych.75/posts/853378148720002

Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На высоком уровне на саммите Крымской платформы также будут представлены США.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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