“Ксерокс”, “Папина копия”. Бабкин поделился трогательными фото двухлетнего сына
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“Невозможно представить, что его когда-то не было! Кажется, что он был всегда. Так и есть. Он уже давно с нами. Просто ждал того момента, когда мы будем готовы. Мое яркое, теплое, гигантское солнце! Наконец-то моя копия”, – подписал он фото.
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“Папина копия”, – комментирует babkin_official.
“Сергей, как же он на вас похож. Ваша маленькая прекрасная копия”, – отметила nata16zhdamirova.
“Ксерокс”, – написала lilia.redko.
Контекст:
Сергей и Снежана Бабкины воспитывают восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Артура. Сын Елисей родился у пары в июне 2019 года.
У Бабкина есть также 13-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
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