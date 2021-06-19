 

“Ксерокс”, “Папина копия”. Бабкин поделился трогательными фото двухлетнего сына

19.06.2021, 12:22, Новости дня
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“Невозможно представить, что его когда-то не было! Кажется, что он был всегда. Так и есть. Он уже давно с нами. Просто ждал того момента, когда мы будем готовы. Мое яркое, теплое, гигантское солнце! Наконец-то моя копия”, – подписал он фото.

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

“Папина копия”, – комментирует babkin_official.

“Сергей, как же он на вас похож. Ваша маленькая прекрасная копия”, – отметила nata16zhdamirova.

“Ксерокс”, – написала lilia.redko.

Контекст:

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Артура. Сын Елисей родился у пары в июне 2019 года.

У Бабкина есть также 13-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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