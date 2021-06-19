Победительница “Танців з зірками” объяснила, почему на похоронах Чапкиса было мало знаменитостей

“Мне кажется, это не какой-то флешмоб или светское событие. Люди должны приходить, когда действительно испытывают потребность попрощаться с этим человеком. У меня есть такая необходимость, потому что я считаю его действительно участником своей творческой жизни и примером для подражания. Поэтому я пришла, а все остальные – их дело”, – отметила звезда.

Также танцовщица назвала главную мудрость Чапкиса – жить долго, счастливо и в танцах.

Контекст:

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

18 июня Чапкиса похоронили на Байковом кладбище. На похоронах хореографа присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

В последнее время Чапкис болел. В декабре 2020 года хореограф был несколько раз госпитализирован с двусторонней пневмонией. В феврале Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

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