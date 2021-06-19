В России выявили почти 18 тысяч новых заражений коронавирусом

В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такой высокий уровень заболеваемости держится в стране уже второй день.

По данным российского оперативного штаба по коронавирусу, за минувшую пятницу суточный прирост заражения составил 17 906 случаев. За то же время выздоровели и были выписаны из больниц 10 684 человека, однако 466 умерли, не справившись с инфекцией. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии в России достигло 5 299 215 человек, общее число вылечившихся – 4 861 343 человека, а умерших – 128 911 человек.

Антирейтинг регионов страны по напряжённости эпидемиологической обстановки вновь возглавила Москва, где за прошедший день ковид подхватили 9120 человек, выздоровели 3395 и умерли 76 человек. Московская область впервые за долгое время сместила Санкт-Петербург со второй строчки: в Подмосковье заразились 1456 человек, победили болезнь 957 и умерли 12 человек, в то время как в Петербурге выявили лишь 996 случаев заболевания, а также 1379 случаев выздоровления и 66 летальных исходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заболевших в столице был выявлен агрессивный индийский штамм коронавируса. Он более заразен и быстрее развивается в организме человека, а для защиты от него требуется в два раза больше антител, чем в случае с первоначальным китайским штаммом.