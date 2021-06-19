Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи

Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. По его данным, на борту самолета находилось 20 человек. Семерым из них не удалось выжить в авиакатастрофе, 13 человек получили повреждения. Оба пилота погибли.

При этом в региональной прокуратуре заявляют, что на борту самолета, кроме двух пилотов, находились 15 спортсменов-парашютистов. По данным ведомства, четыре человека скончались в результате аварии.

Одновременно с этим, Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что на борту находились 17 спортсменов. По данным агентства, 15 парашютистов получили травмы. Четыре человека, включая двух пилотов, погибли.

Инцидент произошел недалеко от села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, однако вскоре у него отказал один из двигателей и он завалился на левый борт.

По словам

Андрея Барабаша, директора Центрального сибирского парашютного клуба, пилоты имели довольно большой опыт управления самолета. Например, один из них был уже почти на пенсии, а второй — работал инструктором у военном училище. Кроме того, инструкторы, летевшие вместе со спортсменами-парашютистами на борту самолета также имели внушительный опыт, однако в сложившейся ситуации ничего сделать не могли.