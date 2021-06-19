 

Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи

19.06.2021, 12:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. По его данным, на борту самолета находилось 20 человек. Семерым из них не удалось выжить в авиакатастрофе, 13 человек получили повреждения. Оба пилота погибли.

При этом в региональной прокуратуре заявляют, что на борту самолета, кроме двух пилотов, находились 15 спортсменов-парашютистов. По данным ведомства, четыре человека скончались в результате аварии.

Одновременно с этим, Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что на борту находились 17 спортсменов. По данным агентства, 15 парашютистов получили травмы. Четыре человека, включая двух пилотов, погибли.

Инцидент произошел недалеко от села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, однако вскоре у него отказал один из двигателей и он завалился на левый борт.

По словам
Андрея Барабаша, директора Центрального сибирского парашютного клуба, пилоты имели довольно большой опыт управления самолета. Например, один из них был уже почти на пенсии, а второй — работал инструктором у военном училище. Кроме того, инструкторы, летевшие вместе со спортсменами-парашютистами на борту самолета также имели внушительный опыт, однако в сложившейся ситуации ничего сделать не могли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Загадочная история Евгения Петрова

18.08 / Вакцинация против гриппа: почему это важно

28.05 / Девушкам до 18 лет запретят пользоваться косметикой

22.09 / Космонавту Леонову поставят памятник в его родном селе

23.02 / Великобритания изменит дату смерти на могиле Джорджа Оруэлла

02.04 / Любовь Толкалина с дочерью, Федор Бондарчук с сыном, Мария Машкова и другие на премьере фильма Happy End

29.04 / Мнение: Бои на киргизо-таджикской границе

26.06 / Мнение: Сын Хрущева умер “от пулевого ранения в голову”

10.10 / Манукян рассказал о переживаниях Королевой и Тарзана после скандала с изменой

13.07 / Ночной белковый перекус приводит к увеличению утреннего уровня сахара в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика