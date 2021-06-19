Мнение: Там разберемся

В "Новой газете" вышел материал, где демонстрируют уровень современного российского здравоохранения, причем в самой животрепещущей на сегодня сфере – вакцинировании. Людям вкалывают вместо одной вакцины другую, а иногда даже комбинируют – первой дозой идет одна, второй укол – другой вакциной. Варианта два – либо халатность, либо сознательное преступление.

Понятно, что эти случаи не становятся предметом разбирательства ни внутреннего, ни прокурорского. Дана установка – массовая вакцинация. Что есть прямо сейчас – то и вкалываем. Риски? Жить вообще опасно, от этого умирают. Проходим, не задерживаемся.

Путинская медицина стала аналогом медицинских бараков в Освенциме. Сверху донизу. Мы для нее – подопытный контингент, не более.

На этом фоне призывы к вакцинации выглядят очередной статьей УК "Доведение до самоубийства". А рьяные призывающие – к субъектам данного преступления.

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