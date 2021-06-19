Пошаговая инструкция для женщин, которых мужчины не балуют подарками: что в нас не так и как это изменить

Есть категория женщин, которые регулярно получают подарки от мужчин. Другие же не могут дождаться не только материальных поощрений, но и элементарных знаков внимания. И дело далеко не во внешности, речь идет об умении просить или использовать правильную стратегию.

Причины отказа от подарков

Этих причин может быть множество. Некоторые представительницы прекрасного пола настолько скромны в своих желаниях, что не могут принять даже самые простые вещи. Вот несколько примеров того, почему дамы не хотят получать то, что они заслужили:

Нежелание становится должником. Некоторые девушки боятся получать подарки, поскольку считают, что им непременно придется за них расплачиваться. И чем ценнее подарок, тем больше придется отдавать.Страх показаться слабой. Подарок, по мнению дамы – это ощущение зависимости. Мужчина догадается, что девушке чего-то не хватает, то есть она не сможет себе позволить это сама.Боязнь нанести материальный вред. Другие дамы считают, что своими просьбами они поставят мужчину в неловкое положение и заставят его практически разориться (он, бедненький, отдаст последнее и останется без «куска хлеба»).Желание все контролировать. Женщина не привыкла к сюрпризам, в ее жизни все спланировано, она все держит под контролем. Поэтому подарки не доставляют ей удовольствия.Прагматизм. Некоторые дамы считают, что в жизни все нужно заработать и заслужить. А безусловные подарки создают путаницу в голове, получается нестыковка, которой нет объяснения.Гордость. Некоторые дамы считают, что принимая подарок, они что-то теряют. Конечно же, не в материальном, а в духовном и эмоциональном плане.Сокращение дистанции. Другая категория женщин придерживается позиции дистанцирования. Они считают, что подарок – это нарушение личных границ и способ сближения, который в их случае недопустим.

Главный подарок

На самом деле, причиной вышеописанного поведения является следующее. Люди воспринимают жизнь, как главный подарок. То есть родители им дали возможность появиться на свет, и теперь они оказались в неоплатном долгу. Ни у кого не получится точно так же подарить жизнь маме и папе, вот и приходится постоянно чувствовать себя обязанной. Такое ощущение становится привычным, поэтому любые подарки воспринимаются, как напоминание о долге.

Тяжкая ноша детей

Некоторые люди никак не могут принять своих родителей. Они считают, что те плохие, недостойные, мало им дали и пр. И дело не в том, что отсутствует дочерняя или сыновья любовь, а в том, что нет возможности вернуть этот долг, о котором даже не просили. То есть родители подарили жизнь, которая оказалась не такой успешной, и за нее еще и нужно платить. Именно поэтому все остальные подарки не в радость (здесь хотя бы один долг покрыть прежде, чем обзаводиться другими).

Понимание сути подарка

Психологи рекомендуют понять, что родители не виноваты в том, что дали нам именно такую жизнь. А мы не должны быть им обязанными до такой степени, чтобы лишать себя всех возможностей. Нужно принять этот подарок, быть благодарным, однако без «фанатизма» и самобичевания. Тем более что есть прекрасная возможность отблагодарить жизнь и родителей (имеется в виду духовная составляющая). Подарить кому-то жизнь, и не обязательно это должно быть рождение своих детей. Достаточно кому-то помогать, и это уже будет достойная плата за свое рождение.

Ежедневный дар

Стоит понимать, что каждый день – это подарок. Если случается что-то неприятное, мы замыкаемся, и жизнь проходит мимо нас. По сути, мы отказываемся от подарка, что практикуем и в отношениях с мужчинами. Нужно понимать, что подарки бывают разные, однако есть хорошая поговорка о дареном коне, которому не заглядывают в зубы. Учитесь принимать все подарки без исключения, будь они хорошие или плохие. Поймите, что только так можно стать той женщиной, которая будет получать от мужчин все самое лучшее. Если вы это примете, можно приступать к дальнейшим действиям.

Пошаговая инструкция

Вам необходимо прислушаться к рекомендациям опытных психологов. Они помогут вам стать той женщиной, которая достойна получать подарки и удовольствие от самого процесса. Воспринимайте каждый совет (тем более, что их всего два), как руководство к действию и принимайте их всем сердцем. Это поможет вам не только стать любимой, но и обрести мудрость, помогающую наладить гармоничные отношения с мужчинами.

Просите

Никогда не бойтесь ничего просить у мужчин. Если вы это сделаете нормально (тактично, без чрезмерно требовательных ноток), молодой человек будет только счастлив. Вы даже не представляете, как любят помогать представители сильного пола. Уясните для себя раз и навсегда, что мужчины получают не меньшее, а еще большее удовольствие от того, что помогают женщине. Поэтому будьте смелее, не стесняйтесь. Первое время вам будет тяжело, однако постепенно вы привыкнете и также будете получать от этого удовольствие.

Продемонстрируйте искреннюю радость

Это будет вторым, не менее сложным этапом. Принимайте любой дар с искренней радостью, даже если вам не понравился подарок. Постарайтесь не делать поспешных выводов о качестве дара, посмотрите на него со всех сторон и найдите плюсы, у вас это получится. Был случай, когда одной девушке подарили торт, и он ей очень не понравился. В течение двух дней она съедала по кусочку и убеждалась в том, что он невкусный. И вдруг на третий день поняла, что просто не распробовала очень пикантный и необычный вкус этого торта. Вот так бывает и с подарками.

Не бойтесь принимать подарки от мужчин, сокращать с ними дистанцию, идти на сближение. Не чувствуйте себя обязанной, а чувствуйте счастливой.