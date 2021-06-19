Эксперты составили ТОП-3 дешевых седанов для парней

Эксперты составили ТОП-3 наиболее дешевых седанов, которые подойдут молодым парням. Обычно они любят стильные и быстрые автомобили, но бюджет на покупку у них ограничен. Авторы рейтинга предложили рассмотреть варианты за сумму 200-250 тысяч рублей.

Специалисты призвали молодых водителей обратить внимание на компактную четырехдверку BMW 3-Series E36. Она отличается динамичностью, имеет задние привод и 6-цилиндровый мотор. Это значит, что машина идеально подойдет любителям управляемого заноса. На рынке можно найти неплохой экземпляр среди моделей третьего поколения. Под капотом могут быть установлены бензиновые движки объемом 1,6-2,8 литра, их мощность варьируется в пределах 102 до 193 лошадиных сил. К тому же есть модификация с 2,5-литровым турбодизелем на 115 «лошадей». В основном на вторичном рынке встречаются модели с механикой, но есть и те, кто имеет АКПП.

В список попал седан Mitsubishi Galant 8. Это поколение японской модели имеет довольно агрессивный дизайн. Подавляющее число данных автомобилей имеет передние привод, но встречаются модификации и с задним. К положительным сторонам транспортного средства эксперты отнесли комфортный салон. Под капотом седана могут быть расположены движки объемом 1,8-2,5 литра. Их мощность в зависимости от модификации составляет 135-280 лошадиных сил.

Популярным отечественным седаном является Lada Priora. Он всегда хорошо покупается за счет невысокой стоимости и относительно небольшой суммы, которая требуется на обслуживание. Дизайн не является сильной стороной данной модели, но по желанию внешний вид можно доработать. В основном под капотом данного транспортного средства установлен 1,6-литровый движок на бензине, выдающий 98 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая механика.

Источник: avtonovostidnya.ru