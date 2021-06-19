 

Директор парашютного клуба рассказал хронологию крушения самолета в Кузбассе

19.06.2021, 11:26, Новости дня
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Пилоты разбившегося в Кузбассе самолета потеряли высоту на развороте, садились на неровную площадку и столкнулись с землей, сообщил директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш.

Барабаш рассказал, что «произошел отказ правого двигателя на взлете, метрах на 150-200, экипаж принял решение возвращаться на основную посадочную, при развороте была потеря высоты, самолет решил сесть на ту площадку, которая имелась», передает РИА «Новости».

При этом «площадка была неровная». Произошло «столкновение с землей, которое повлекло за собой смертельный случай, разрушение самолета».

Он добавил, что в разбившемся самолете были спортсмены из команд РФ и Кемеровской области, а также начинающие спортсмены.

Напомним, при крушении погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести.

Выяснилось, что упавший в Кузбассе самолет L-410 с парашютистами находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. При посадке со сгоревшим двигателем он зацепил левым крылом землю и перевернулся.

Пилотировал самолет глава местной ассоциации парашютного спорта, опытный летчик-инструктор Александр Шейкин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).



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