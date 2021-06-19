В результате крушения самолета в России погибло четыре человека

На борту находились 17 спортсменов-парашютистов и два члена экипажа. В результате аварии погибли четыре человека: два пилота, один инструктор и один парашютист.

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России, которому принадлежит самолет, агентству сообщили, что причиной крушения самолета была техническая неисправность. Самолет осуществлял тренировочный полет.

“Интерфакс” со ссылкой на источник сообщил, что самолет упал с высоты примерно 100 метров из-за отказа правого двигателя.

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