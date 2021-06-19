“Опять разделась”, “Больные ножки”. Волочкова засветила грудь в откровенной фотосессии
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“Сексуальной можно быть и в одежде”, – прокомментировала stihiya3101.
“Из балерины – в обнаженные модели”, – написала konarevaol.
“Очень больные ножки”, – подметила podkorytova507.
“Опять разделась – новенькое что-то можно?” – спросила ni.na6503.
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Контекст:
Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.
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