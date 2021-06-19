“Опять разделась”, “Больные ножки”. Волочкова засветила грудь в откровенной фотосессии

“Сексуальной можно быть и в одежде”, – прокомментировала stihiya3101.

“Из балерины – в обнаженные модели”, – написала konarevaol.

“Очень больные ножки”, – подметила podkorytova507.

“Опять разделась – новенькое что-то можно?” – спросила ni.na6503.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

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