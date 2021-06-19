Белый дом: Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, – нонсенс

“Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, – это нонсенс. Буквально на прошлой неделе – в преддверии саммита США-Россия – мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая помощь со смертельным исходом. Теперь мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности”, – заявила Псаки.

Она напомнила, что за два дня до саммита президент США Джо Байден на саммите НАТО заявлял, что США продолжат содействовать наращиванию возможностей Украины в противостоянии российской агрессии.

“Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Как президент Байден напрямую сказал президенту [России Владимиру] Путину, мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины”, – заявила пресс-секретарь.

Контекст:

18 июня сообщило американское издание Politico, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что США заморозили предоставление Украине пакета военной помощи на $100 млн, включающего в том числе летальное оружие.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

В оборонном бюджете США на 2021 год на военную помощь Украине предусмотрено $250 млн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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