 

“Вы невероятны”. Беременная Осадчая поделилась фото на фоне моря в Одессе

19.06.2021, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С солнцем веселее. В Одессе пляжный сезон еще не начался, но море – всегда хорошая идея. Даже если и по работе”, – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Вы невероятны”, – прокомментировала liudmylapererva.

“О, наше море” Красавица”, – написала yuliia_melnychenko_pilipenko.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программы “Світське життя”, “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.05 / Афганистан и “Талибан” объявили перемирие по случаю окончания Рамадана

28.08 / СМИ: В деле Фургала может появиться обвинение в крупном мошенничестве

09.06 / Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев

31.12 / Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам

28.12 / Эксперты подтвердили, что новые процессоры Intel можно использовать со старыми системными платами

19.03 / Описан механизм возникновения тромбов после вакцинации AstraZeneca

24.11 / Siemens и Deutsche Bahn разрабатывают поезда на водородных топливных элементах

29.06 / Пекин введет визовые ограничения в отношении официальных лиц США

11.07 / Долой белизну — власти Сиэтла заставляют белых работников избавляться от «расовых» черт

20.04 / Рубль вырос к доллару и снизился к евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика