“Вы невероятны”. Беременная Осадчая поделилась фото на фоне моря в Одессе

“С солнцем веселее. В Одессе пляжный сезон еще не начался, но море – всегда хорошая идея. Даже если и по работе”, – подписала она снимок.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Вы невероятны”, – прокомментировала liudmylapererva.

“О, наше море” Красавица”, – написала yuliia_melnychenko_pilipenko.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программы “Світське життя”, “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

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