Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его

Очередные ограничительные меры Евросоюза станут большим ударом для белорусской экономики. Так считает российский политолог Дмитрий Родионов.

Специалист пояснил, что прежде санкции вводились лишь против физических лиц из окружения главы белорусского государства, а также в отношении некоторых юридических лиц. Разумеется, под удар попадал и сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако теперь ЕС целится в ключевые отрасли экономики страны, включая нефтегазовую и производство удобрений на основе калия.

Родионов добавил, что помимо этого Евросоюз наложит запрет на выдачу Белоруссии кредитов, а также введёт санкции в сфере телекоммуникаций, инвестиций и торговли ценными бумагами. Работу над новым комплексом мер планируют завершить к очередному заседанию Совета министров иностранных дел ЕС в ближайший понедельник.

Дмитрий Родионов уверен, что в отличие от предыдущих, эти санкции нацелены не на самого Александра Лукашенко, а на белорусский народ. По мнению политолога, после таких мер жизнь в стране начнёт стремительно ухудшаться, а недовольство граждан будет расти. На Западе явно рассчитывают, что в какой-то момент люди не вытерпят и свергнут президента. Родионов убеждён, что такой “удар ниже пояса” будет последним аргументом ЕС и США, равнозначным объявлению войны, ведь после таких мер остаётся лишь полный разрыв отношений.