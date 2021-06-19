Пушков рассказал о “скрытой повестке” переговоров Путина и Байдена

С таким заявлением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, в ходе саммита, прошедшего 16 июня

в Женеве, президент США среди прочего хотел убедиться в том, что Москва не является источником ядерной угрозы для Соединенных Штатов. Как отметил сенатор, это желание было озвучено в словосочетании “стратегическая стабильность”.

Пушков отметил при этом, что этот вопрос заявлялся как одна из главных тем встречи Путина и Байдена. По сути речь идет о ядерном вооружении обеих стран, способном при некоторых обстоятельствах выйти из под контроля и быть использованным.

Пушков рассказал, что в ходе своей встречи Путин и Байден пришли к договоренности не доводить отношения Москвы и Вашингтона до такой точки, какой, в свое время стал Карибский кризис. По его словам, президенты приняли решение вместе держать под контролем противоречия, эскалация которых может привести к страшным последствиям, таким как военный конфликт двух держав с большим ядерным потенциалом.

Пушков ранее заявлял, что Байден намеревался “прощупать” российского коллегу касательно сближения России с Китаем. Кроме того, хозяин Белого дома в Вашингтоне посоветовал Путину подумать, нужно ли России “усиливать зависимость” от Пекина.