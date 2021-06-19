Врач Барвинский рассказал, вредно ли отказываться от еды в жару

Терапевт Александр Барвинский в ходе интервью рассказал, вредно ли в жару отказываться от еды. По его словам, организм человека в основном дает ему правильные подсказки.

Отказ от пищи в жаркую погоду полезен, но при осознанном голодании важно принимать во внимание индивидуальные особенности. В последнее время еда и ее большое количество играет против людей. Они потребляют превышенную норму калорий. Когда организм дает подсказку по поводу того, что можно не есть, стоит прислушаться. В то же время важно не забывать о достаточном питьевом режиме.

Иногда соответствующая подсказка организма способна и обмануть. Если человек страдает сахарным диабетом первого или же второго типа, не исключены осложнения. Когда люди решили голодать намеренно, чтобы легче перенести жару, необходимо адекватно оценить свое состояние. Если человек достаточно плохо себя чувствует без еды, то появится слабость, не исключены проблемы, которые появятся в результате перегрева.

Источник: tvzvezda.ru