 

Моряки Черноморского флота прибыли на помощь жителям Керчи

19.06.2021, 10:28, Новости дня
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Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости и грузоподъемности прибыл в Керчь, военные окажут помощь жителям города в эвакуации людей, вывозе имущества, сообщили в пресс-службе флота.

«В составе отряда 200 военнослужащих и 10 автомобилей «Камаз». По прибытии в Керчь отряд поступит в распоряжение межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова», – передает ТАСС, ссылаясь на сообщение ЧФ.

В Ялте военные моряки оказывают помощь в эвакуации людей, доставке воды, вывозе имущества. Там так же действует мобильный отряд в составе около 200 военнослужащих и 10 автомобилей «Камаз». Для обеспечения питьевой водой в Ялту выдвинулась колонна автомобильных цистерн АЦПТ-10 в составе 10 единиц.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших во время сильных дождей и подтоплений в Ялте увеличилось до 18 человек, еще один человек пропал, ведутся его поиски.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.



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