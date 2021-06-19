Задержан подозреваемый в убийстве американской студентки в Нижегородской области

Задержан подозреваемый в убийстве американской студентки Кетрин Сироу в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель, решается вопрос о мере пресечения, информирует пресс-служба СК.

«По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что 15 июня студентка вышла из квартиры в городе Бор и не вернулась. Девушка обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Незадолго до исчезновения Сироу сообщила матери по телефону, что передвигается на машине с неизвестными. В результате поисков студентку нашли мертвой.