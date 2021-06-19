Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения L-410 в Кузбассе

Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», передает РИА «Новости».

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата ведомства. Ход расследования поставлен на контроль.

Сообщается также, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура передаст материалы по крушению самолета в Кемеровской области своим коллегам из военной прокуратуры.

Отмечается, что самолет упал примерно в 500 метрах от села Журавлево, которое находится на границе двух регионов. С места крушения видно дома, рядом находятся старые коровники.

Место ЧП оцеплено. Там находятся три машины МЧС, две машины медицины катастроф, две машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета со спортсменами-парашютистами погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести.

Выяснилось, что упавший в Кузбассе самолет L-410 с парашютистами находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. При посадке со сгоревшим двигателем он зацепил левым крылом землю и перевернулся.