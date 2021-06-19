Смертность от COVID-19 в РФ за два дня выросла на 14%

“В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. До этого весь период, начиная с декабря прошлого года, мы фиксировали снижение показателей смертности, вплоть до последних дней. Последние два дня, к сожалению, – рост фатальных исходов”, – сказала Голикова.

По ее словам, заболевшие COVID-19 россияне несвоевременно обращаются к врачу и “по привычной для нас ситуации используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже — антибиотики”.

В то же время, по словам Голиковой, прирост заболеваемости COVID-19 за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой в среднем по РФ составил 34,4%, по Москве – 54,4%.

“Первой причиной является несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, особенно в период, когда в стране еще не сформировался так называемый коллективный иммунитет… Второй момент, который, наверное, стал причиной и о котором тоже нельзя не сказать, – это то, что в целом в мире и у нас происходит мутация штаммов новой коронавирусной инфекции”, – отметила Голикова.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным ВОЗ, Россия лидирует среди стран Европы по числу выявленных новых случаев коронавирусной инфекции. Так, 18 июня суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 262 случая, в Москве (по информации оперативного штаба) – 9056. За последние 24 часа в РФ от COVID-19 умерло 453 человека, 17 июня – 416, 16 июня – 396.

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