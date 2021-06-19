Зеленский получил 2,78 млн грн от гособлигаций и купил новую партию ценных бумаг
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Также 11 июня президент подал еще одно сообщение – о покупке 100 облигаций внутреннего госзайма на 2,73 млн грн.
Контекст:
Ежегодную декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая прошлого года. Доходы Зеленского и его супруги Елены в 2019 году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.
В дальнейшем президент еще несколько раз обновлял свою декларацию. В частности, в декларациях от 2 июля сообщалось, что он получил 12 млн грн от продажи недвижимости и еще 1,3 млн грн – от продажи земельного участка. Покупателем указана Кисель Валентина Дмитриевна – полная тезка жены заместителя председателя парламентской фракции “Слуга народа” Юрия Киселя.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет