Зеленский получил 2,78 млн грн от гособлигаций и купил новую партию ценных бумаг

Также 11 июня президент подал еще одно сообщение – о покупке 100 облигаций внутреннего госзайма на 2,73 млн грн.

Контекст:

Ежегодную декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая прошлого года. Доходы Зеленского и его супруги Елены в 2019 году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.

В дальнейшем президент еще несколько раз обновлял свою декларацию. В частности, в декларациях от 2 июля сообщалось, что он получил 12 млн грн от продажи недвижимости и еще 1,3 млн грн – от продажи земельного участка. Покупателем указана Кисель Валентина Дмитриевна – полная тезка жены заместителя председателя парламентской фракции “Слуга народа” Юрия Киселя.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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