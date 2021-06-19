 

Роналду установил рекорд по количеству подписчиков в Instagram

19.06.2021, 10:26, Новости дня
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На утро 19 июня на Instagram-аккаунт @cristiano подписаны уже 301 млн человек.

Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 300 million followers on Instagram * pic.twitter.com/fgZmoPClx0

— ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2021

Второе место по количеству подписчиков среди людей занимает американский актер Дуэйн (Скала) Джонсон – на его аккаунт @therock подписаны 247 млн человек. На третьем месте – певица Ариана Гранде (@arianagrande) с 244 млн.

Вместе с тем, их всех по количеству фолловеров обгоняет аккаунт самой Instagram, на который подписалось 398 млн человек.

Контекст:

Предыдущий рекорд в 250 млн подписчиков Роналду установил в январе этого года

Роналду –  пятикратный обладатель “Золотого мяча” (в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017 году). В составе “Манчестер Юнайтед” он выиграл один раз Лигу чемпионов УЕФА (2008), в “Реале” – четырежды (в 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018 году).

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019 году.

В декабре 2020 года португалец получил награду лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards. Роналду также вошел в состав лучшей футбольной команды всех времен по версии авторитетного журнала France Football.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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