“Русалка”, “На эскортницу похожа”. Никитюк в откровенном наряде вышла на рыбалку

Ведущая предстала в боди цвета хаки, высоких сапогах и с удочкой в руках. Дополнили образ ярко-оранжевые портупеи с карманами.

“Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки то вы ошибаетесь, я рекламирую себя”, – подписала она фото.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Горячая рыбалка”, – прокомментировал _ruslan_black__.

“Леся, ты в последнее время на эскортницу похожа”, – отметил milijean28.

“Местная русалка”, – написала olena_sosnina_.

“Ещё никогда рыбалка не была такой сексуальной. На такую удочку должны ловится только гламурные рыбы”, – уверен art_director_unodesignstudio.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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