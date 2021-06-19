 

“Русалка”, “На эскортницу похожа”. Никитюк в откровенном наряде вышла на рыбалку

19.06.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая предстала в боди цвета хаки, высоких сапогах и с удочкой в руках. Дополнили образ ярко-оранжевые портупеи с карманами.

“Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки то вы ошибаетесь, я рекламирую себя”, – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Горячая рыбалка”, – прокомментировал _ruslan_black__.

“Леся, ты в последнее время на эскортницу похожа”, – отметил milijean28.

“Местная русалка”, – написала olena_sosnina_.

“Ещё никогда рыбалка не была такой сексуальной. На такую удочку должны ловится только гламурные рыбы”, – уверен art_director_unodesignstudio.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Арестована Гислейн Максвелл – сообщница Джеффри Эпштейна

30.09 / Посол Азербайджана оценил позицию Армении по признанию Карабаха

17.09 / Арахамия об участии Степанова в местных выборах: Я бы на его месте этого не делал

13.03 / Украинский врач назвал необычный симптом “британского” штамма коронавируса

19.02 / В Польше решили обязать граждан носить хирургические маски

05.02 / Трамп отказался давать показания на слушаниях в Сенате по делу о его импичменте

12.06 / В Пентагоне назвали армию РФ «экзистенциальной угрозой»

29.09 / «Земля кочевников» набирает очки в оскаровской гонке

27.08 / Al Monitor – «протараненные» российским БТР американцы отступили, «чтобы не допустить обострения»

23.03 / Советник Трампа – «слабость» Байдена не укрылась от внимания противников США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика