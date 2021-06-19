Дорогу из Киева в аэропорт “Борисполь” закроют до 20 августа

Отмечается, что ремонт будет выполняться на 18-километровом участке от Киева до аэропорта “Борисполь”.

На время ремонтных работ движение транспорта в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева. Ожидается, что ремонт дороги должен завершиться до 20 августа.

В связи с ремонтом в аэропорту “Борисполь” попросили пассажиров планировать свои выезды на рейс заранее.

“В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому, в день вылета будьте внимательны. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее”, – говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Контекст:

В “Укравтодоре” подчеркнули, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев–Харьков–Довжанский на этом участке проводилась в 2004 году.

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