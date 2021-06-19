 

Дорогу из Киева в аэропорт “Борисполь” закроют до 20 августа

19.06.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что ремонт будет выполняться на 18-километровом участке от Киева до аэропорта “Борисполь”.

На время ремонтных работ движение транспорта в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева. Ожидается, что ремонт дороги должен завершиться до 20 августа.

В связи с ремонтом в аэропорту “Борисполь” попросили пассажиров планировать свои выезды на рейс заранее.

“В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому, в день вылета будьте внимательны. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее”, – говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Контекст:

В “Укравтодоре” подчеркнули, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев–Харьков–Довжанский на этом участке проводилась в 2004 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Independent – за время пандемии удвоилось число британцев, страдающих от депрессии

27.07 / Слух грызунам восстановил прототип оптического слухового аппарата

10.08 / Белорусы США приняли участие в выборах 9 августа

24.02 / Притула: Власть должна осознать – мы не будем ждать осуждения еще одного патриота в угоду кремлевскому фан-клубу. Мы не РФ или Беларусь и будем действовать

20.04 / СБУ заблокировала масштабную схему хищения дизельного топлива в “Укрзалізниці”

03.08 / Серийный выпуск российского электромобиля запланировали начать в конце года

21.12 / Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России

14.09 / Марка Volvo в августе повысила продажи в РФ на 62%

03.06 / Гибель школьника на экскурсии во Львовской области. Учительница до сих пор в реанимации

09.09 / Die Welt – остановка «Северного потока — 2» обойдётся Германии в миллиарды евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика