Vienna Online – мир только с Россией — Курц призвал Евросоюз к диалогу с Москвой

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул важность диалога между Россией и ЕС и поприветствовал итоги саммита Владимира Путина и Джо Байдена, пишет Vienna Online. Курц отметил, что необходимо открыто обсуждать разногласия и «продолжать делать выводы». Однако, по его словам, чтобы «предотвратить нисходящую спираль в отношениях», каналы для разговора должны оставаться открытыми. Канцлер подчеркнул: «В Европе мир будет только с Россией, а не против неё».



Reuters

В преддверии планового саммита глав государств и правительств Евросоюза 24-25 июня канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о важности диалога с Россией. В своём заявлении по итогам видеоконференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и другими главами правительств Курц подчеркнул, что рад саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина и возвращению их послов, поскольку это «позволит открыть каналы для диалога между двумя сверхдержавами», сообщает Vienna Online.

Курц выступает за диалог между ЕС и Россией, несмотря на все существующие разногласия. «Мы должны пойти по этому пути и в ЕС. Важно оставаться в диалоге и придерживаться чёткой линии в случае разногласий, например, по вопросам прав человека, которые мы также должны открыто обсуждать», — призвал Курц. По его словам, он заявил об этом председателю Евросовета Шарлю Мишелю. «Мы должны открыто обсуждать имеющиеся у нас разногласия и продолжать делать выводы, если происходят нарушения прав человека и международного права. Но и чтобы защитить наши интересы и предотвратить новую нисходящую спираль в отношениях, мы должны поддерживать открытыми каналы для разговора», — подчеркнул канцлер.

С точки зрения Курца, в то же время существуют области, в которых сотрудничество между Брюсселем и Москвой имеет смысл. В качестве примера он назвал борьбу с изменением климата или пандемией коронавируса. «В Европе мир будет только с Россией, а не против неё», — заявил Курц.

В видеоконференции также приняли участие главы правительств Греции, Испании и Латвии Кириакос Мицотакис, Педро Санчес и Кришьянис Кариньш, а также президент Болгарии Румен Радев. Круг тем, обсуждавшихся в ходе подготовки к саммиту ЕС, включал пандемию коронавируса, преодоление экономического спада, миграцию, отношения с Турцией и Россией. Сообщается, что Курц также призвал к стратегической дискуссии по отношениям ЕС со Швейцарией.

На предстоящем саммите верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель представит доклад, посвящённый отношениям с Россией. Новая стратегия ЕС предполагает тройной подход: противодействие, сдерживание и диалог. Во-первых, ЕС намерен препятствовать нарушениям прав человека и международного права в РФ и на постсоветском пространстве. Во-вторых, Евросоюз должен стать более сильным и устойчивым и развивать свои кибернетические и оборонные возможности, а также возможности по борьбе с кампаниями по дезинформации. В-третьих, следует также попытаться убедить Россию сотрудничать в таких областях, как борьба с изменением климата или международная борьба с терроризмом, передаёт Vienna Online.