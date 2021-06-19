 

Euronews – парижский Диснейленд вновь открылся после полугодового простоя

19.06.2021, 10:24, Новости дня
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После полугодового простоя вновь открывается парижский Диснейленд. Как передаёт Euronews, посетителей принимают только по заранее забронированным билетам, которые продают так, чтобы парк был наполнен не больше чем на треть от обычного числа гостей. На территории парка обязательны маски — в то время как во Франции с четверга их ношение на улицах больше не обязательно.

Парижский Диснейленд вновь открылся после полугодового простоя. Принимают там только по заранее забронированным билетам, которые продают так, чтобы парк был наполнен не больше чем на треть от обычного числа гостей.

В парке сохраняются жёсткие меры безопасности. В том числе, на его территории обязательны маски — в то время как во Франции с четверга их ношение на улицах больше не обязательно. Но их по-прежнему необходимо надевать в транспорте и в закрытых помещениях.

ЖЕНЩИНА: Наконец-то можно вздохнуть свободно. 

В Австрии власти через две недели снимут большинство ограничений на массовые мероприятия и на время их проведения, разрешат носить обычные маски вместо респираторных. По словам главы австрийского правительства, ситуация в стране улучшается даже быстрее, чем ожидали власти.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: С 1 июля больше не будет комендантского часа. Рестораны, свадьбы, праздники — всё веселье снова можно будет устраивать вечером и ночью. Можно будет танцевать и отмечать. С 1 июля, как и было обещано, это снова будет возможно.

В Италии с четверга разрешено устраивать свадьбы с большим числом гостей. Правда, всем приглашёнными следует предъявить справку или сертификат, а жених и невеста должны составить полный список гостей и проинформировать всех, если кто-то из приглашённых заболеет.

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года. 



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